Сургутянам рассказали, где отпразднуют День государственного флага

Сегодня, 22 августа, в России отмечают День государственного флага − в этом году празднику исполняется 30 лет. Сургутяне также примут участие в мероприятиях, которые пройдут на разных локациях. Главной станет площадь Советов (Энгельса, 18), сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Сегодня в 16:00 всех жителей и гостей города ждут на концертную программу с церемонией поднятия флага Российской Федерации и выступлением местных творческих коллективов», − говорится в сообщении.

В это же время участники патриотического флешмоба на пешеходной зоне по улице Энгельса от Энергетиков до Гагарина развернут символ государства – флаг России длиной 430 метров. Столько лет исполнилось городу в этом году.

Подчеркнем, что в современной России белый цвет на флаге символизирует чистоту и благородство, синий − верность и честность, а красный цвет представляет смелость, мужество и кровь, пролитую за Отечество.