Участок дороги на Никольской улице в Сургуте стал четвертым за год, где произошел провал асфальта

В Сургуте произошел очередной провал асфальта − в этот раз на улице Никольской, ведущей от Югорского тракта к Набережному проспекту. Участок уже знаком городским коммунальщикам, поскольку в 2020 году здесь произошел аналогичный инцидент из-за вышедшего из строя подземного коллектора. И вновь на Никольской появятся ремонтные службы, сообщил «СургутИнформ-ТВ» директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Роман Богач.

«Четыре или пять лет назад здесь, ровно в этом же месте, раскапывали котлован, тоже ремонтировали. Сейчас как раз специалисты на стадии обследования поймут, то ли тогда было некачественно выполнено, то ли какие-то новые разрушения или причины для того, чтобы образовалась, так сказать, просадка, − поделился глава учреждения. − У нас просто грунты здесь довольно-таки обводненные. Зимой перемерзает. Высокая грунтовая вода дает какие-то подвижки, видимо. И поэтому происходит разрушение этих швов от времени. Мы их, в общем-то, ликвидируем, устраняем».

Сроки ремонта дороги будут зависеть от причины провала.

Напоминаем, недавно на Центральной площади Сургута устранили провал грунта.