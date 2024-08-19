В Сургуте подходит к концу благойстроство парка в 20А микрорайоне

В Сургуте приближается к финалу благоустройство нового большого парка в 20А микрорайоне, который за последние годы серьезно преображается. Совсем скоро здесь появится более 700 новых деревьев и 200 кустарников, а также сцена, спортивная площадка и современное освещение. Работы по обновлению сквера, начатые еще в прошлом году, сейчас подходят к завершающей стадии. Все изменения проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», за который проголосовали сами жители Сургута.

Процесс благоустройства парка проходит поэтапно. В 2022 году здесь была обустроена первая спортивная площадка, а затем появилась зона для выгула собак и дорожно-тропиночная сеть. Эти инициативы также вошли в число победителей рейтингового голосования среди жителей города. В текущем году основные усилия сосредоточены на возведении сцены, беседки с подвесной скамьей и второй спортивной площадки, предназначенной для игр в баскетбол и волейбол.

«Благоустройство парка, запланированное на этот сезон, выполнено на 80 процентов. Осуществляются работы по формированию дорожно-тропиночной сети с облицовкой тротуарной плиткой, устройству спортивной площадки с резиновым покрытием. Также предусмотрена установка нескольких десятков скамеек и урн, освещения», – сообщил заместитель директора по строительству МКУ «Управление капитального строительства» Владимир Самоцветов.

Одной из ключевых задач в этом году является озеленение парка. Планируется высадить более 700 деревьев и около 200 кустарников. По словам директора МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирины Николаенко, для озеленения территории сквера будет использовано 715 саженцев ели сибирской и 195 кустов шиповника сорта «Роза морщинистая». Чтобы деревья лучше прижились, будет применена проверенная практика высадки саженцев с земляным комом, которую в Сургуте используют уже более десятка лет. Саженцы закупаются в надежных питомниках Тюменской и Свердловской областей.

Места для высадки деревьев были выбраны с учетом пожеланий жителей микрорайона. Председатель ТОС «Союз» Михаил Суриков подчеркнул, что проектом предусмотрено дополнительное озеленение, и что жители активно участвовали во всех этапах проектирования и голосования. «Жители очень ждали благоустройства парка, участвовали во всех голосованиях, проектировании, следили за ходом строительства. Спортивная площадка будет использоваться для проведения соревнований. Мы также часто устраиваем концерты во дворах для жителей микрорайона. Теперь для этого у нас будет сцена», – рассказал Михаил Суриков.

Завершение текущего этапа благоустройства парка запланировано на 30 сентября. В следующем году в парке планируется установка детской площадки, что станет еще одним шагом к созданию комфортного и современного общественного пространства для всех жителей микрорайона.

Всего в этом году в Сургуте реализуются четыре проекта благоустройства, которые были выбраны жителями в ходе прошлогоднего голосования. Помимо двух этапов в парке 20А микрорайона, ведутся работы в сквере в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75, а также в сквере на пересечении Бульвара Свободы и проспекта Ленина.

Стоит отметить, что с 2019 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Сургуте было реализовано 17 проектов, направленных на улучшение городской среды. Эти проекты финансируются преимущественно за счет федеральных и окружных средств, что позволяет минимизировать затраты из местного бюджета.

При поддержке Администрации Сургута