В новом корпусе школы №9 будут обучаться 1 500 сургутян

В Сургуте к учебному году откроет свои двери новый корпус школы №9 в 42 микрорайоне. Учреждение примет 1 500 учеников. В одну смену там будут обучаться 900 школьников, сообщает администрация города.

«Мы принимаем более 1500 детей. В основном, это учащиеся с 1 по 4 класс – более 1 200 учеников. Получили необходимое оборудование и учебно-методически пособия. На сегодняшний день школа полностью готова к встрече с учениками», – отметила директор средней школы №9 Елена Дорохина.

Здание ввели в эксплуатацию в декабре 2023 года. В школе есть два спортзала, бассейн, большой актовый и хореографический залы. Для детей оборудовали стоматологический и процедурный кабинеты.

«Данный объект строился в соответствии с программой образования и за счет средств инвестора. При поддержке округа переведен на баланс города. Стоимость объекта – один миллиард 950 миллионов рублей», – рассказал заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута Андрей Романов.

По словам Департамента образования администрации Сургута, 2 сентября школьников готовы принять все образовательные учреждения города.