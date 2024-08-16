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​Алексей Кучин: «Мы прошли, посмотрели и убедились, что школа №45 к учебному году готова»

В Сургуте оценили готовность школы №45 к новому учебному году

​Алексей Кучин: «Мы прошли, посмотрели и убедились, что школа №45 к учебному году готова»
Фото: siapress.ru

Накануне нового учебного года в Сургуте активно проходят общественные приемки образовательных учреждений. Недавно депутат Думы и представитель партии «Единая Россия» проверили готовность школы №45.

«Так как школа №45 одна из самых востребованных в этом районе, поэтому действительно важно, чтобы кабинеты, санузлы и пункты питания были в надлежащем виде. Понятно, что школа недавно отпраздновала 30-летие и нуждается, наверное, в капитальном ремонте. Сейчас задача ‒ это поддержание ее годности и создание тех условий, чтобы образовательный процесс шел в должной мере. Мы сегодня прошли, посмотрели и убедились, что школа к учебному году готова. Есть некоторые замечания, которые нужно будет исправить, но это не должно помешать начать новый учебный год», ‒ поделился мнением депутат Думы Сургута Алексей Кучин.

Он также отметил, что партия «Единая Россия» уделяет большое внимание тому, в каком состоянии находятся школы. Все образовательные учреждения в городе проходят общественную приемку перед учебным годом.

Сейчас школа №45 заканчивает подготовку в части санитарного состояния образовательного учреждения и его оснащения. В плавательном бассейне закупили шкафчики для детей.

«За последний период времени мы обновили интерактивные доски в учебных кабинетах и перешли вот к таким панелям в маленьком и большом корпусе. С понедельника готовится вход в образовательное учреждение для проведения ремонтных работ в туалетах у мальчиков и девочек. Мы будем приводить их состояние в надлежащий вид. Также произведена замена компьютерного оборудования. Отремонтированы раздевалки плавательного бассейна, проведен косметический ремонт зала подготовки пищи для учащихся. Есть обновление школьной мебели ‒ это парты и стульчики для наших детей», ‒ рассказала директор школы №45 Наталья Шинкаренко.

Кроме того, все ученики будут обеспечены бесплатными учебниками. Первое большое вложение финансовых средств было направлено именно на это направление.

В школе укомплектовано 100 классов, зарегистрировано 2 600 учащихся с первого по 11 класс. В этом году в учреждении сформировано десять первых классов.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алена Соловьёва сообщила, что в рамках проекта «Родительская приемка» проверили уже более десяти школ города.

«Мы, как команда Югры, которая проверяет школы вместе с родителями, общественностью, депутатами, не можем заглянуть глубоко в какие-то строительные процессы. Мы проверяем общее, основное ‒ те же туалеты, потому что школьники туда часто ходят, актовый зал, столовую. Конечно же, проверяем, готова ли школа, готово ли оборудование, укомплектована ли школа учебниками», ‒ сообщила Соловьёва.

Мама будущей четвероклассницы Александра Пяткова также присутствовала на приемке школы. Это был первый раз, когда она побывала на масштабной экскурсии образовательного заведения, где учится ее дочь.

«Мне нравится оснащение кабинетов, что они на интерактивных досках. Дети приходят домой и рассказывают, как у них ощущение, как они пишут на этих досках. Безумно нравится преподавательский состав и их подход к детям. У меня дочка, когда в первый класс пошла, очень переживала, что она плохо читает. Тогда у нас оставался преподаватель и подтягивала ее. Учительница вообще, как мамочка, как курочка-наседка над детьми. Она их оставляла после уроков, прям в свое свободное время и занималась с ними», ‒ указала Александра Пяткова.

Ранее мы писали, что школа №19 готова к новому учебному году. На приемке побывала депутат Думы Сургута Татьяна Калиниченко.


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Сегодня в 16:00, просмотров: 258, комментариев: 0
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