К берегу сургутского СНТ приплыл кусок земли с беседкой

Накануне утром, 15 августа, в одном из прибрежных районов Сургута произошел необычный инцидент. Местные жители, проснувшись после ветренной и дождливой ночи, вышли на прогулку и обнаружили: к берегу прибило огромный кусок земли, напоминающий остров. Принесло его, по словам очевидцев, с СНТ «Крылья Сургута». На участке земли росли деревья, густая растительность и даже стояла беседка.

«Ночь была ветренная, шел несмолкающий дождь. Я проснулся с чувством легкости. Мне казалось, что сегодня должно что-то произойти. Я не мог понять, почему я так чувствую, но я знал, что это не просто мои фантазии. Я решил выйти на прогулку − к реке чтобы успокоиться и подумать. Когда открыл дверь, что ведет к небольшому причалу, то был удивлен увиденному. К берегу принесло кусок земли, будто остров, похожий на парк, с густой растительностью, деревьями и даже беседкой, размером с половину футбольного поля. Разные мысли тогда посетили меня по поводу этого острова», – сообщает удивленный очевидец Павел К.

Также с корреспондентом siapress.ru поделились видео, на котором остров уже начал отплывать от берега.

«Остров плывет, наверное, на свое место», – сообщает автор.

Позже загадочный мигрирующий остров вернули на маленькой лодке хозяева «недвижимости». По словам местных жителей, возвращение заняло около трех часов.