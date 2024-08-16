В городах Сургутского района продолжается модернизация уличного освещения

Сургутский район становится ярче − работу по модернизации уличного освещения выполняет МУП «Сургутские районные электрические сети». Эту информацию в своих социальных сетях опубликовал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«На девяти объектах из 14 они уже завершены. Энергетики протянули свыше 1,8 км линий уличного освещения, до конца сезона построят еще 1,3 км. Также заменили старые фонари на новые светодиодные светильники – 53 из 87», – сообщает глава района.

В рамках модернизации уже была выполнена работа на Сытомино, Барсово, Локосово, Тундрино, Сайгаиной, Высокого Мыса и Ульт-Ягуна. Там стало намного безопаснее.

«Работы также выполнены на участке «городская больница – лыжная база» протяженностью 260 м в Федоровском и на отрезке дороги в 330 м к базе «Ляминские берега» в Ляминой. А именно – строительство сетей электроснабжения, монтаж светильников, установка опор», – дополнил глава Сургутского района.

К концу сентября современные фонари будут также установлены на улицах Белого Яра, Русскинской, Угута, Лянтора и Солнечного.