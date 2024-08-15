Фальсифицированный фарш стал причиной вспышки сальмонеллеза в Сургуте

Причиной вспышки сальмонеллеза в Окружном кардиологическом диспансере в Сургуте стал фальсифицированный полусырой фарш. Заражение произошло из-за употребления фаршированных перцев, приготовленных из фальсифицированного продукта, установили в окружном Роспотребнадзоре.
«В первые сутки в лаборатории Роспотребнадзора установлен возбудитель, определен фактор передачи инфекции – фаршированные перцы. Проведены специальные исследования видового состава фарша в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО– Югре», в результате которых установлена фальсификация продукции, наличие в фарше, послужившем причиной вспышки, мяса птицы, незаявленного в рецептуре полуфабриката», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Кроме того, расследование выявило серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в работе пищеблока кардиологического диспансера, включая несоблюдение температурных режимов при приготовлении мясных блюд.
Сейчас очаг заболевания локализован, работа пищеблока приостановлена, а в кардиологическом диспансере введен карантин. Проводятся проверки поставщиков и производителей продовольственного сырья. Информация о массовом заболевании передана в прокуратуру ХМАО.
Вспышка сальмонеллеза в Сургутском кардиодиспансере произошла в минувшие выходные. По данным Роспотребнадзора, пострадали более ста человек.
Первое и главное. Здесь пострадали больные, которые предстоит длительное лечение.
Второе. Пострадал имидж прекрасного лебчного учреждения Югры и его главного врача Депутата окружной Думы Ирины Урванцевой. Ей пришлось прерывать отпуск, вернуться в Сургут и держать руку, нет не на пульсе больного, а на пульсе устранения недостатков работы пищеблока.
В соцсетях ей даже выразили поддержку и солидарность, как депутат областной Думы Галина Резяпова и депутат окружной Думы Ринат Айсин.
Да и все жители наверное сочувствуют Ирине Урванцевой, потому что врач то она хороший и страдает сейчас она от вороватых поставщиков фальсификата и разгильдяев на пищеблоке.
Но друзья, к каждому поставщику продуктов на пищеблок больницы «милиционера с резиновой дубинкой» и санврача с приборами качества поставляемых продуктов не поставишь. Как и на пищеблоке больницы к каждому работнику у плиты контролера не поставишь. У Главного врача больницы главная функция лечить больных, поднимать их на ноги и даже возвращать их к жизни.
Поэтому пищеблоки для главврачей - это «не царское дело», проверять их, контролировать качество продуктов и полуфабрикатов. Потому что поставляют их вороватые, по определению, коммерсанты. Для которых как-то «по барабану»: поставляет ли он фальсификат в больным в Кардиоцентр или поставляю фальсификат заключённым в ИК-11. К примеру, тот же какой-то Курбан оглы, поставляющий овощи и фрукты в Кардиоцентр, сам их не выращивает, а берет на каком-то оптовом складе и причем подешевле. Ему как-то по барабану кому он эти овощи берет: в больницу или в колонию, мол все равно там схавают, тем более что на халяву. Да и как вообще можно приготовить что-то вкусное на пищеблоке, если денежное содержание питания больного мало чем отличается от питания заключённого в ИК-11.
Ну да, прошли те времена, когда больничные пищеблоки находились на самообеспечении: со своими огородоми и своими коровками. Да и при ведомственном делении Сургута при тоталитарном режиме больничное питание, к примеру МСЧ «СНГ» отличалось от питания больницы энергетиков. Как и отличалось питание в больницах железнодорожников, газовиков и водников. Сегодня все продукты для приготовления пищи пищеблоков сургктских больниц одинаковы и качество приготовленных блюд тоже. Может быть в СОКБ кормят как-то больных лучше, чем в окружном Кардиоцентре, может быть.
К чему все это я говорю?
К тому что пора от приготовление пищи на пищеблоках сургутских больниц отказаться. Нужно передать больничное питание на аутосоринг и избавить главных врачей сургутских больниц от этой их головной боли. Для этого надо ГА построить муниципальный комбинат питания, который будет централизованно обеспечивать питанием все больницы Сургута. Аналогом может служить Муниципальный комбината школьного питания. На муниципальном комбинате питания для сургутских больничных стационаров поставки продукции будут производится крупными партиями и входного контроль продуктов там будет на порядок лучше. На порядок лучше будет организован санитарно-эпидемиологических контроль в процессе приготовления пищи. С финансовой точки зрения сократятся в целом расходы на больничное питание. А главное удастся отсечь вороватых поставщиков мелких партий продуктов-фальсификатор и полуфабрикатов для питания больных.
Между прочим в рамках реформы здравоохранения в городе Москве произведён период питания московских больниц на аутосорсинг и в настоящее время собственные пищеблоки в московских больницах отсутствуют. Главные врачи там теперь занимаются больными, а не контролем работы больничных пищеблоков.