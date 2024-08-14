В Сургуте пройдет собрание марийского народа

В Сургуте состоится встреча марийского народа. Собрание пройдет 23 августа в 19:00 по адресу: ул. Григория Кукуевицкого, 10/2.

Участники подведут итоги работы марийских активистов, проживающих в Югре, направленной на сохранение традиций и культуры народа мари. Кроме этого, состоятся выборы пяти делегатов, которые будут представлять марийцев округа на грядущем Съезде марийского народа в городе Йошкар-Оле. Он намечен на период с 31 октября по 2 ноября.

Узнать подробную информацию можно у координатора мероприятия – члена Всемарийского совета и председателя региональной общественной организации ХМАО-Югры «Марий Ушем» («Союз мари») Раисии Сунгуровой по телефону: 89227936021 или по электронной почте: raisia@list.ru.