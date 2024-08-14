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​В Сургуте стартовал четвертый модуль «Лидеры изменений Югры»

Четвертый модуль «Лидеры изменений Югры» в Сургуте объединит все потоки образовательного проекта

​В Сургуте стартовал четвертый модуль «Лидеры изменений Югры»
Фото: Югра. Официально

В Сургуте запустили четвертый модуль образовательной программы «Лидеры изменений Югры». Его основные темы − патриотические основы управления коллективом, психоэмоциональная устойчивость при стрессе, а также культурная и историческая идентичность в современной России. Об этом рассказали в телеграм-канале «Югра. Официально».

«Уникальность модуля заключается в том, что он объединяет все потоки образовательного проекта, тем самым развивая сплоченность необходимую для создания продуктивной и эффективной команды, в которой каждый способен работать на достижение общих целей, будучи мотивированным и сфокусированным на достижении успеха», − отметил директор департамента государственной службы и профилактики коррупции Югры Александр Деменко.

Югорчан ждет насыщенная программа: лекции, мастер-классы, дискуссии, практические занятия и выступления экспертов в области управления, политики, спорта и военной подготовки.


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Сегодня в 13:42, просмотров: 272, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:48
Ну да. Все это даже очень хорошо. Но к примеру резерву высших муниципальных кадров Югры необходимо, иметь, к примеру, необходимые компетенции, как решить проблему ржавой воды в системах горводоканалов Югры.
Кроме того они должны иметь необходимые компетенции в области:
- реформ городского общественного транспорта в муниципалитетах Югры,
- в области архитектуры и градостроительной среды в муниципалитетах Югры,
- в области сохранения исторического и культурного наследия в муниципалитетах Югры,
- в области гармоничного развития межнациональных отношений и миграционной политики в муниципалитетах Югры,
- в области экологии и охране окружающей природы в муниципалитетах Югры,
- в области образования и науки в муниципалитетах Югры,
- в области экономики и финансов в муниципалитетах Югры,
- в области культурного и традиционного духовного развития в муниципалитетах Югры.
- в области работы с молодежью в муниципалитетах Югры.
И список таких необходимых компетенции резерва высших кадров для муниципалитетов Югры можно продолжать и продолжать.
Темы, предложенные слушателям в четвёртом модуле «КИЮ» по-своему интересны для общего развития будущих высших управленцев Югры.
А тема психоэмоциональной устойчивости при стрессах имеет даже большое практическое применение в будущей работе высших управленцев в муниципалитетах Югры.
Почему? Потому, что существующие годами копившиеся проблемы в Югре без необходимой компетенции психоэмоциональной устойчивости к стрессам для будущих высших управленцев Югры может окончится психологической травмой. Они могут впасть в ступор, в депрессию или получить раздвоению личности.
В этом нет ничего плохого, ибо в этом и заключается защитная реакция человечного организма, чтобы защитить нервную систему высшего управленца Югры от психической катастрофы.
Однако психологическая травма не грозит высшему управленцу Югры, который обладает соответствующими компетенциями в решении той или иной муниципальной или региональной проблемы. Его спасает и умение логически и математически мыслить и принимать правильное решение из нескольких вариантов возможных.
В своё время Губернатор Тюменской области Леонид Юлианович Рокецкий признавался, что в отдельные периоды 90-х его голова работала, как ЭВМ, ибо пропускать все это через себя было просто на пределе человеческих возможностей. Такое возможно было лишь при наличии у него богатого набора компетенций.
К сожалению, модули «КИЮ» идут по пути от сложного к более сложному. Хотя развитие всей нашей цивилизации и Вселенной на протяжении многих миллиардов лет идёт по пути от простого к сложному, то есть идёт процесс постоянного усложнения и усложнения всего. А преподаватели РАНХиГС идут против такой тенденции.
РАНХи ГС, к примеру, напичкав слушателей сложностями и при отсутствии у них нужных компетенции приведёт наши будущих высших чиновников к тому, что они начнут решать сложные задачи путём их упрощения.
За примером далеко ходить не надо. В том же Сургуте вместо сохранения историко-архитектурного памятнике Советской эпохи Сургутского железнодорожного вокзала чиновники его тупо снесли. Сложную задачу реставрации и его интеграции с новым жд терминалом при полном отсутствии у чиновников компетенций в области сохранения исторического и архитектурного наследия, и необходимых компетенции в области архитектуры современных железнодорожных вокзалов привели к тому, что старый вокзал снесли. А вместо него возводится некое подобие снесённого жд Вокзала. Однако к чему привела вся эта затея? А привела она к долгострою и к подтверждению давно известного афоризма: «хотели как лучше, а получилось как всегда».
Можно привести ещё несколько примеров упрощения путём сноса. Но больше волнует отсутствие компетенции у чиновников в области КРТ. Опять сложную задачу КРТ они опять упрощают до невозможности.
Идём дальше. Отсутствие необходимых компетенции в Правительстве Югры привели к тому, что строящийся в Сургуте НТЦ все упрощается и упрощается вплоть до уровня университетского кампуса. А центр-то мировой науки и технологий где? Его контуры в дымке. Он где-то далеко в туманной дали и за скобками. Сначала жилье с банальным «Самолетом». Однако чиновники продолжают твердить как мантру: НТЦ, НТЦ, НТЦ, Ну да ладно.
Слушателям 4 модуля «КИЮ» желаю успехов и удачи в их учебе и в карьере высших чиновников Югры!


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