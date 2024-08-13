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Сургутяне, будьте осторожны: надвигается непогода

В Сургуте завтра ожидаются сильные дожди, гроза и порывы ветра до 18 м/с

Сургутяне, будьте осторожны: надвигается непогода
Фото: siapress

В Сургуте в среду, 14 августа, прогнозируются неблагоприятные погодные условия. В городе ожидаются сильные дожди, гроза, туман и порывы ветра до 18 м/с.

Жителям города рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

На улице избегайте поврежденных и поваленных деревьев, раскачивающихся вывесок и шатких строений.

По возможности оставайтесь в помещении; при нахождении на улице укройтесь в прочных зданиях, таких как подъезды, магазины, торговые центры, поликлиники.

Плотно закройте окна, двери и вентиляционные люки, старайтесь не приближаться к окнам.

Не стойте под линиями электропередач, не задевайте оборванные провода.

Уберите с балконов и лоджий предметы, которые может унести ветер.

Закрепите предметы во дворах частных домов и потушите огонь в печах.

Если возможно, поставьте автомобиль в гараж. При его отсутствии припаркуйте машину подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Будьте внимательны и осторожны на дороге.


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Сегодня в 16:08, просмотров: 243, комментариев: 0
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