Заместитель главы Сургута Михаил Гуменюк работает в администрации последний день

Сегодня, 13 августа, Михаил Гуменюк работает последний день в должности заместителя главы Сургута Максима Слепова. Об этом сообщила администрация города.

«В качестве заместителя главы Михаил Антонович курировал сферу обеспечения деятельности главы и администрации города с марта 2021 года. Муниципальной службе М. А. Гуменюк посвятил более 23 лет. До прихода в администрацию Сургута около 20 лет работал заместителем главы города Лангепаса», ‒ указали в сообщении.

Михаил Гуменюк покидает пост по собственному желанию, так как выходит на пенсию.

Ранее мы писали о том, что на должность советника главы Сургута назначили Владимира Фризена. Он будет заниматься вопросами социальной сферы.