Третью тройню этого года выписали из сургутского Центра охраны материнства и детства

В Центре охраны материнства и детства в Сургуте родилась тройня в семье Надежды и Александра из Лянтора. Два мальчика и девочка появились на свет 3 июля 2024 года. Павел родился с весом 1 520 грамм, Виктория ‒ 1 780 грамм, Максим ‒ 1 980 грамм, сообщил Депздрав ХМАО.

«Первые 11 суток дети находились в отделении реанимации. Три дня крохи нуждались в дыхательной поддержке специальными аппаратами. Один из малышей находился на искусственной вентиляции легких», ‒ указали в сообщении.

Через время состояние малышей стабилизировалось и их перевели в отделение патологии новорожденных. Там они находились 21 день.

«За время наблюдения дети хорошо прибавляли в весе, у них не было дыхательных нарушений, неврологические статусы в соответствии с возрастом, у детей нет патологий. На сегодняшний день вес Паши 2 435 грамм, Виктории ‒ 2 343 грамма и Максима ‒ 2 713 грамм. Мы поставили прививки и отпускаем их домой с хорошими пожеланиями. Мама у тройняшек просто умничка. Она очень помогала специалистам, быстро научилась самостоятельно справляться со своими детками. Очень приятно работать с такими женщинами», ‒ рассказала врач-неонатолог Юлия Репнягова, которая наблюдала детей все это время.

Это третья тройня, которая родилась в БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» в 2024 году. Всего сегодня выписали 27 малышей. Этот показатель является больше среднесуточного.

«Отмечу, что в Год семьи мы наблюдаем увеличение количества вторых, третьих и четвертых родов. В среднем по Югре первых детей женщины рожают в возрасте 26 лет. Вторые роды проходят в возрасте 28-29 лет, третьи роды ‒ в 33-34 года, четвертые – в 35-36 лет. Это хорошие показатели, которые демонстрируют, в том числе, высокий уровень оказания медицинской помощи, а также хорошее социально-экономическое состояние территории», ‒ указала президент Центра Лариса Белоцерковцева.

Ранее мы писали о том, с начала 2024 года в Югре родилось около шести тысяч детей.