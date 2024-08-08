Сургутяне увидят первую модельную библиотеку в конце сентября

В Сургуте подходит к концу ремонт первой модельной библиотеки. Современное пространство откроют на проспекте Мира, 35 в конце сентября, сообщил корреспонденту siapress.ru директор департамента культуры и молодежной политики администрации города Антон Акулов.

«Сургут продолжает принимать участие в реализации национального проекта «Культура». Проект реализуется на условиях софинансирования. Порядка 30% бюджета проекта ‒ это федеральные средства, около 50% ‒ региональные, и оставшиеся 20% ‒ средства муниципального образования. Суммарный бюджет проекта десять миллионов рублей. В него входят ремонтные работы, приобретение оборудования, пополнение библиотечных фондов, прохождение обучения библиотекарей», ‒ сообщил он.

По словам Акулова, второй такой модельной библиотеки нет ни в Сургуте, ни за его пределами. Новое учреждение будет оснащено новейшими и интерактивными средства. Среди них: VR-очки, интерактивные столы, современное оборудование для видеотрансляции, экраны. Также будет существенно пополнен книжный фонд.

Подробно ознакомиться с дизайном и структурой модельной библиотеки можно в нашем материале.