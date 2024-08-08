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В Сургуте пьяный иностранец приставал к девочкам - Бастрыкин взял дело на контроль

Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за мигранта, которые приставал к девочкам в Сургуте

В Сургуте пьяный иностранец приставал к девочкам - Бастрыкин взял дело на контроль
Фото: СУ СКР по ХМАО

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении мигранта, который приставал к девочкам в Сургуте. Об этом сообщает телеграм-канал «Информационный центр СК России».

«В сети Интернет сообщается, что в городе Сургуте мигрант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, приставал к двум несовершеннолетним девочкам. После замечаний прохожих мужчина скрылся с места происшествия», - сказано в сообщении.

В региональном главке СК начали процессуальную проверку. Бастрыкину предоставят доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.


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Сегодня в 16:30, просмотров: 198, комментариев: 0
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