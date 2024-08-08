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​Ремонт внутриквартального проезда к школе №45 в Сургуте стартовал

К 1 сентябрю отремонтируют внутриквартальный проезд к школе №45 в Сургуте

​Ремонт внутриквартального проезда к школе №45 в Сургуте стартовал
Фото: администрация Сургута

Возле школы №45 в Сургуте начали ремонтировать внутриквартальный проезд. До 1 сентября специалисты должны успеть обновить проезжую часть площадью 1 560 квадратных метров, обустроить тротуар и выполнить озеленение, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Специалисты приступили к работам 1 августа. По контракту срок завершения работ − 31 октября этого года. Сейчас на данном объекте работают 2 бригады и спецтехника. Произведено 50% демонтажных работ, выставлены бордюры. Ввести объект в эксплуатацию подрядчик планирует до 1 сентября, чтобы дети пошли в школу по обновленному проезду», − говорится в сообщении.

Всего в этом году в Сургуте планируют отремонтировать десять внутриквартальных проездов.


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Сегодня в 12:28, просмотров: 85, комментариев: 0
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