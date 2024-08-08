Максим Слепов рассказал о ходе строительства спортивных объектов в микрорайонах 30А и «Хоззона» в Сургуте

В микрорайонах 30А и «Хоззона» в Сургуте полным ходом идет строительство спортивных объектов. Они должны открыть свои двери в конце 2024 года, сообщил глава города Максим Слепов, который проверил, как проходит возведение важных сооружений.

«Спортобъекты в микрорайонах 30А и «Хоззона» строим в рамках концессионного механизма с привлечением федеральных средств. Ответственный проект. После утреннего обхода по плану - стройплощадки. Обсудили со строителями, что сделано, с какими сталкиваются сложностями. Сроки сдачи жесткие. Два объекта должны завершить в конце года. Есть вопросы по подключению к инженерным сетям. Коллегиально наметили планы по их решению», − поделился мэр в соцсетях.

Напоминаем, спортивная площадка в 20А микрорайоне Сургута готова на 30%.