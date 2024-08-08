СГЭС готовится к отопительному сезону

На Сургутской ГРЭС-1 ПАО «ОГК-2» начался ремонт оборудования городской теплосети. Работы проходят в рамках подготовки к отопительному сезону и продляться до 30 августа, сообщает пресс-служба электрогенерирующей компании.

«Ежегодное обслуживание оборудования теплосети позволяет не только поддерживать высокий уровень ее работоспособности и обеспечивать надежное теплоснабжение горожан в зимний период, но и дает возможность заранее спрогнозировать объем ремонтных работ в последующие периоды», ‒ отметил заместитель директора ‒ главный инженер Сургутской ГРЭС-1 Анатолий Тетюков.

На объекте отремонтируют насосы, заменят запорную и регулирующую арматуру, а также проведут плановое техобслуживание подогревателей сетевой воды. Кроме того, специалисты выполнят диагностику состояния металла трубопроводов и сварных соединений.