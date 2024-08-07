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​Что скрывает парк «За Саймой»: в Сургуте устроили археологические раскопки

В парке «За Саймой» в Сургуте начались археологические раскопки древнего поселения

​Что скрывает парк «За Саймой»: в Сургуте устроили археологические раскопки
Фото: siapress.ru

На этой неделе в парке «За Саймой» в Сургуте стартовали археологические раскопки на месте объекта культурного наследия «Сайма-1». В 2022 году эту территорию огородили желтым забором, на котором появились запрещающие таблички. Именно тогда и нашлась ценная территория: в рамках мероприятий по проекту благоустройства парка. В течение месяца около 15 археологов будут искать ценные образцы в, предположительно, древнем поселении. Работы проходят в рамках муниципального контракта.

«Пока что мы визуально выявили памятник – это наземная площадка для данного региона, характерная для периода шестого-четвертого века до нашей эры, то есть рубеж бронзового и раннего железного века. Дальнейшие раскопки покажут более точную датировку, особенно если будут найдены керамика или изделия, которые помогут установить точную дату. Все работы проводятся вручную, зачистками, совочками, лопатами, щетками и так далее. Это необходимо для тщательного изучения культурного слоя», − поделился заместитель директора по проектам ООО «НПО «Cеверная археология-1» Сергей Кухтерин.

На исследования выделили около четырех миллионов рублей. Раскопки пройдут на 500 квадратных метрах парковой зоны, найденные исторические ценности планируют передать в музей.

«Первый этап – это археологические раскопки. Ученые изымают предметы, описывают их, перевозят в лабораторию, где изучают, составляют научный отчет и только потом передают в музей. Впоследствии музей занимается изучением этих предметов, их описанием, и только потом предметы могут поступить в экспозицию музея, − рассказала старший научный сотрудник Сургутского краеведческого музея Лилия Стрижак. − Мы узнаем историю первых обитателей этой территории и узнаем, связаны ли они с историей города Сургута. Возможно, были какие-то контакты, возможно, это предшественники Сургута».

Во время археологических работ планируют вырубить примерно 40 деревьев. К сожалению, обойти этот процесс не получится − территорию необходимо полностью исследовать, чтобы пополнить исторические знания о Сургуте.

«Лес – это возобновляемый ресурс, который можно восстановить, а объекты археологии – это невозобновляемый ресурс. Информация о памятнике будет утрачена навсегда, если его уничтожить. В случае аварийного состояния на памятнике необходимо проводить спасательные археологические раскопки», − пояснил Сергей Кухтерин.

В дальнейшем в Сургуте проведут общественный совет с участием общественников, депутатов, и администрации по принятию решения о дальнейшей судьбе территории. После всех мероприятий территорию могут засадить деревьями или же организовать здесь пространство для отдыха и досуга.

Подчеркнем, что в черте Сургута есть несколько археологических объектов. Самый известный − исторический культурный слой, находящийся в районе Мемориала Славы. По мнению специалистов, он скорее всего является предшественником самого Сургута.


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Сегодня в 12:55, просмотров: 277, комментариев: 0
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