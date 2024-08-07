В Сургуте стартовал ремонт дороги по улице Югорской

В конце октября 2025 года Сургут получит отремонтированную дорогу по улице Югорской. Так, в этом году стартовали работы по обновлению проезжей части, установке бортовых камней и разметке. Подрядная организация АО ГК «Северавтодорог» уже приступила к выполнению демонтажных работ на объекте протяженностью чуть более одного километра, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В этом году будет производиться ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев, которые находятся в зоне проезжей части, а также асфальтирование, устройство выравнивающих слоев нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия», – рассказал главный инженер филиала № 3 АО ГК «Северавтодор» Роман Бульбинский.

Проезжая часть на участке от проспекта Пролетарского до улицы Мелик-Карамова находилась в ненормативном состоянии и требовала обновления. Из-за того, что покрытие тротуаров было выполнено из плит, имеющих перепады высот, на участке образовывались лужи.

Подчеркнем, что на ремонтируемой территории лишь частично перекроют движение. Работы планируют завершить до 31 октября.

Следующий этап ремонта включает в себя заезды во дворы и новые остановочные комплексы.

Напоминаем, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в 2024 году обновят четыре участка дорог. Проспект Комсомольский отремонтировали раньше срока и сдали еще в прошлом году. Этим летом обновили участки дорог на Нефтеюганском шоссе (от улицы Островского до Маяковского) и на улице Энергетиков (на участке от Майской до Энгельса).