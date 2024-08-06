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Повторение ‒ мать учения: водителям АО «СПОПАТ» напомнили о безопасном вождении

В АО «СПОПАТ» прошел инструктаж по соблюдению правил при перевозке пассажиров

Повторение ‒ мать учения: водителям АО «СПОПАТ» напомнили о безопасном вождении
Фото: Администрация Сургута

На предприятии АО «СПОПАТ» провели инструктаж с целью профилактики нарушений ПДД и перевозки пассажиров. Водителям напомнили о безопасном вождении, наиболее распространенных нарушениях и ответственности за них, сообщает администрация Сургута.

«Основной деятельностью АО «СПОПАТ» является оказание услуг по выполнению регулярных пассажирских перевозок в Сургуте, поэтому качество вождения ‒ одна из главных составляющих в работе общественного транспорта. За производственное упущение, нарушение ПДД и производственных показателей лишение премии может составить от десяти до 100 %», ‒ указали в сообщении.

Такие профилактические беседы и производственные инструктажи помогают предотвратить нарушения при вождении. Сами водители отмечают, что соблюдение правил ‒ залог безопасности пассажиров.


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Сегодня в 14:33, просмотров: 136, комментариев: 0
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