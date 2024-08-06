В АО «СПОПАТ» прошел инструктаж по соблюдению правил при перевозке пассажиров

На предприятии АО «СПОПАТ» провели инструктаж с целью профилактики нарушений ПДД и перевозки пассажиров. Водителям напомнили о безопасном вождении, наиболее распространенных нарушениях и ответственности за них, сообщает администрация Сургута.

«Основной деятельностью АО «СПОПАТ» является оказание услуг по выполнению регулярных пассажирских перевозок в Сургуте, поэтому качество вождения ‒ одна из главных составляющих в работе общественного транспорта. За производственное упущение, нарушение ПДД и производственных показателей лишение премии может составить от десяти до 100 %», ‒ указали в сообщении.

Такие профилактические беседы и производственные инструктажи помогают предотвратить нарушения при вождении. Сами водители отмечают, что соблюдение правил ‒ залог безопасности пассажиров.