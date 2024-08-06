Водитель из Сургута спровоцировал ДТП и столкнулся со встречным автомобилем

Накануне, 5 августа, на улице Профсоюзов в Сургуте произошло столкновение автомобилей, в котором пострадали два человека. По предварительной информации, виновник аварии, 63-летний водитель, повернул налево вне перекрестка и не предоставил преимущество в движении, чем спровоцировал ДТП.

«Около 14:00 на улице Профсоюзов в городе Сургут, 63-летний водитель «Toyota», по предварительным данным, при осуществлении маневра «поворот налево» вне перекрестка, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение со встречным автомобилем «Mercedes», — рассказали в Госавтоинспекции Югры.

В результате ДТП водитель Mercedes, а также 58-летняя пассажирка Toyota получили травмы.

Всего за минувшие сутки в ХМАО зарегистрировали пять ДТП, в которых два человека погибли, пять — получили травмы, в том числе ребенок.