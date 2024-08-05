В 2024 году в Сургуте выписали 140 протоколов за незаконную уличную торговлю

Администрация Сургута продолжает проводить рейды по выявлению и пресечению незаконной торговли на придомовых территориях. В этот раз под прицел попала улица Захарова, где выявили нарушения действующего законодательства, пренебрежение санитарными нормами, а также отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. А самое главное − на одной из точек работал несовершеннолетний, рассказали в пресс-службе администрации.

«Мы стали свидетелями ситуации, когда предприниматель делегировал своим несовершеннолетним детям право торговать незаконно на парковке возле проезжей части. По данному факту вызвали сотрудников полиции. Этим вопросом будет заниматься управление по делам несовершеннолетних», – прокомментировал заместитель начальника контрольного управления Администрации Сургута Максим Салий.

Помимо этого, многие товары были без маркировки и документов, подтверждающих безопасность. Их изъяли и передали в Роспотребнадзор на проверку, чтобы после составить протокол об административном правонарушении.

Рейды контрольного управления по местам торговли проводят не менее трех раз в неделю. С начала года в Сургуте выписали 140 протоколов, за аналогичный период прошлого года − 150.

Контрольное управление администрации города напоминает, что для законной торговли необходимо получить разрешение управляющей компании и согласовать внешний вид объекта в департаменте архитектуры и градостроительства.