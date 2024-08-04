К празднованию Дня физкультурника в Сургуте присоединится знаменитый фигурист Илья Авербух

В День физкультурника, 10 августа, в Сургут приедет с мастер-классом знаменитый фигурист Илья Авербух. На стадионе «Спортивное ядро» на улице Югорский тракт, 8а горожан будет ждать насыщенная программа, включающая в себя различные спортивные соревнования, танцевальные состязания, фестиваль еды и живой музыки, а также активности для детей и взрослых.

«На стадионе «Спортивное ядро» мы организуем «ФИЗКУЛЬТ ФЕСТ». С нами особенный гость – Илья Авербух. Серебряный призёр Олимпийских Игр в Солт-Лейк Сити, чемпион мира, Европы, России с радостью поделится секретами мастерства», — рассказал глава Сургута Максим Слепов в соцсетях.



Ознакомиться с программой фестиваля «ФИЗКУЛЬТ ФЕСТ» и пройти регистрацию для участия в соревнованиях можно на официальном сайте мероприятия.