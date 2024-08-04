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​Мэрия: озеро возле СНТ «Клюквенное» в Сургуте не пригодно для купания

Сургутяне могут помочь мэрии найти водоем, пригодный для купания

​Мэрия: озеро возле СНТ «Клюквенное» в Сургуте не пригодно для купания
Фото: администрация Сургута

Администрация Сургута продолжит поиски водоема, пригодного для купания. Надежды на озеро вблизи СНТ «Клюквенное» не оправдались — все-таки в него нельзя окунаться. Ранее его проверило управление по делам ГО и ЧС.

«Установлено, что вода не соответствует санитарно-гигиеническим нормам: превышены допустимые показатели общего железа и биохимического потребления кислорода. Поиск подходящего для купания водоёма продолжается», — рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Специалисты управления по делам ГО и ЧС готовы рассмотреть предложения жителей города по водоему, который может подойти для купания. Предложения можно направлять на электронную почту: rachev_aa@admsurgut.ru.


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Сегодня в 10:13, просмотров: 301, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 11:22
Поиски природных водоемов для купания несколько затянулись. Купальный сезон прошёл. Да и вряд что-то найдут. Превышение по железу оно и в Африке превышение по железу. Хотя некогда сургутяне купались и загорали и Бардаковке, и в Кедровом ручье, и Сайме напротив ИКЦ «Старый Сургут», и в первом карьере напротив Заяьего острова. Сегодня все это превратилось в помойные водоемы. Причина. Первое. Бардаковка из-за перестала быть полноводной и судоходной протокой от устья до Белого Яра. По ее берегам началась хозяйственная деятельность. И особенно возникли гаражи, которые и сегодня являются бельмом на глазу Сургута. Эти трущобы скрыты от глаз сургутян, но если спустится вниз по берегу, то они вызывают тихий ужас. Как индийские трущобы Мумбаи (Бомбее). Туристы туда естественно не попадают.

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