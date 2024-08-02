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​Стали известны причины образования ямы на улице Сургута

Яму на улице Игоря Киртбая в Сургуте устранят за два-три дня

​Стали известны причины образования ямы на улице Сургута
Фото: siapress.ru

В Сургуте образовалась яма на улице Игоря Киртбая, рядом с остановкой «5А микрорайон». Как оказалось, причиной обрушения асфальта стали сильные дожди, которые на днях накрыли город. Из-за них произошла разгерметизация колодца вокруг дренажной трубы, сообщил корреспонденту siapress.ru директор МКУ «ДДТиЖКК» Роман Богач.

«Видимо, разгерметизация швов, которая была раньше, если посмотреть на саму камеру, видно, что она уже имеет ненормативный наклон. Обилие воды подмыло те швы, которые были разгерметизированны. В итоге привело к тому, что произошло вымывание грунта, песка, в систему ливневой канализации. Из-за этого и образовался провал», – сообщил Богач.

По его словам, это стандартная ситуация, когда в камерах образовывается разгерметизация швов.

«В случае обилия осадков, вода не успевает уходить с дождеприемной камеры, соответственно, она начинает подмывать грунт через разгерметизированные швы. Происходит вымывание, а через время – обрушение дорожного полотна», – дополнил Роман Богач.

Однако, на ремонт уйдет не много времени – всего два-три дня. Уже сегодня, 2 августа, на месте ямы обследовали камеру и выявили нарушения.

«Яму в течение двух-трех дней сделают. Сегодня уже проведено обследование самой камеры, выявили те разрушения, которые там внутри есть. Там как раз была стыковка самого колодца с системой ливневой канализации. Сейчас это уже забетонировали, цемент схватиться и будут раскапывать, вскрывать само дорожное полотно», – указал спикер.

Уже скоро яму восстановят и утрамбуют песком и щебнем, а затем приступят к асфальтированию.


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02 августа в 17:08, просмотров: 351, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
02 августа в 18:48
Почему произошла разгерметизация камеры даны подробные разъяснения. Это мол стандартная ситуация? Нет. Это брак производителя работ. Если мы столь подробно на уровне Директора Департамента городского хозяйства будем подробно разбирать причины брака и способы их устранения и образовавшейся ямы, то когда же работать. Кажется это дело дорожного мастера и бригады рабочих. Впрочем обывателя не слишком интересует почему образовалась промоина по асфальтом? Обывателя интересует ФИО бракодела.
Дш Ыыыыы
02 августа в 19:00
Так это точно газовая коррозия. Зовите мэра
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