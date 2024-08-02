Яму на улице Игоря Киртбая в Сургуте устранят за два-три дня

В Сургуте образовалась яма на улице Игоря Киртбая, рядом с остановкой «5А микрорайон». Как оказалось, причиной обрушения асфальта стали сильные дожди, которые на днях накрыли город. Из-за них произошла разгерметизация колодца вокруг дренажной трубы, сообщил корреспонденту siapress.ru директор МКУ «ДДТиЖКК» Роман Богач.

«Видимо, разгерметизация швов, которая была раньше, если посмотреть на саму камеру, видно, что она уже имеет ненормативный наклон. Обилие воды подмыло те швы, которые были разгерметизированны. В итоге привело к тому, что произошло вымывание грунта, песка, в систему ливневой канализации. Из-за этого и образовался провал», – сообщил Богач.

По его словам, это стандартная ситуация, когда в камерах образовывается разгерметизация швов.

«В случае обилия осадков, вода не успевает уходить с дождеприемной камеры, соответственно, она начинает подмывать грунт через разгерметизированные швы. Происходит вымывание, а через время – обрушение дорожного полотна», – дополнил Роман Богач.

Однако, на ремонт уйдет не много времени – всего два-три дня. Уже сегодня, 2 августа, на месте ямы обследовали камеру и выявили нарушения.

«Яму в течение двух-трех дней сделают. Сегодня уже проведено обследование самой камеры, выявили те разрушения, которые там внутри есть. Там как раз была стыковка самого колодца с системой ливневой канализации. Сейчас это уже забетонировали, цемент схватиться и будут раскапывать, вскрывать само дорожное полотно», – указал спикер.

Уже скоро яму восстановят и утрамбуют песком и щебнем, а затем приступят к асфальтированию.