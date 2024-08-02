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Поступайте на новые направления: в СурГПУ планируют организовать дополнительный набор абитуриентов

СурГПУ дополнительно набирает абитуриентов на новые направления

Поступайте на новые направления: в СурГПУ планируют организовать дополнительный набор абитуриентов
Фото: СурГПУ

В ближайшее время Сургутский государственный педагогический университет объявит дополнительный набор абитуриентов на 2024-2025 учебный год. Будущие студенты могут выбрать новые направленности: «Русский язык и литература», «Русский язык и Родной язык (хантыйский/мансийский» (бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образования (с двумя профилями подготовки).

«Все обучающиеся по данной программе обеспечиваются местами в общежитии СурГПУ, государственной академической стипендией и всеми мерами поддержки, предусмотренными законодательством РФ и ХМАО-Югры», — рассказали в СурГПУ.

Срок обучения: 5 лет. Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ) — проходной балл от 40, обществознание (ЕГЭ) и профессиональное испытание (сочинение).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (3462) 65-08-18, а также на сайте СурГПУ.


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02 августа в 17:01, просмотров: 286, комментариев: 0
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