Максим Слепов обсудил социальные инвестиции Сургутской ГРЭС-2 в территорию присутствия

На встрече присутствовали директор филиала «Сургутская ГРЭС-2» Николай Деркач и директор по связям с общественностью и органами власти ПАО «Юнипро» Дмитрий Ермиличев.

Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия муниципалитета с энергетической компанией. В том числе – социальные инвестиции Сургутской ГРЭС-2 в территорию присутствия. Так, в 2024 году предприятие оказало помощь Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов, перечислив средства на приобретение специального автомобиля для перевозки маломобильных сургутян.

Кроме того, финансовые средства были направлены и двум сургутским поликлиникам: № 2 и № 3. Медучреждения приобретут велоэргометр, аппарат для электротерапии и другое оборудование.