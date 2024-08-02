Энергетики Сургута проводят работы по реконструкции уличного освещения

С начала лета в Сургуте заменили более полутора тысяч уличных светильников. Энергетики проводят работы по реконструкции уличного освещения в рамках концессионного соглашения с администрацией города, сообщает пресс-служба «Сургутские городские электрические сети».

«До конца недели специалисты СГЭС заменят старые светильники на новые светодиодные на двух крупных транспортных магистралях города ‒ проспекте Мира и развязке автодороги Сургут-Аэропорт, включая освещение эстакады, а также подъездные пути по Нефтеюганскому шоссе от Хлебозавода до Грибоедовской развязки, и от улицы Ленина до улицы Домостроителей», ‒ указали в сообщении.

Скоро работы по реконструкции освещения начнутся и на улице Никольской, Киртбая, Югорском тракте по направлению от улицы Югорской до улицы Энергетиков.

Помимо этого, энергетики Сургута проводят обслуживание и восстановление оборудования уличного освещения согласно графика планово-предупредительных работ.