В микрорайоне А продолжается строительство нового спорткомплекса

В Сургуте активно продолжается строительство пяти спортивных объектов в рамках концессионного механизма. Представители администрации города посетили строительную площадку одного из таких объектов – спортивного комплекса в микрорайоне А. На сегодняшний день там завершены монтаж металлоконструкций, установка сэндвич-панелей, устройство кровли, заливка бетонных полов и работы по внутренней канализации. Сейчас в здании проводятся внутренние строительные работы, а также ведется подготовка прилегающей территории к благоустройству. Готовность объекта составляет порядка 50%, а плановый срок ввода в эксплуатацию – октябрь 2024 года.

«Сдать объект в этом году точно получится, поэтому никаких рисков и сомнений мы не видим. Жители нашего города и ученики школы №12 получат долгожданный спортивный комплекс. Все материалы на площадке имеются. Темпы строительства хорошие. Уже залит пол и проводятся внутренние инженерные сети. До начала холодного сезона будет полностью закрыт контур и включено отопление», – отметил заместитель Главы города Сургута Артем Кириленко.

Спортивный комплекс в микрорайоне А площадью более двух тысяч квадратных метров предназначен для тренировочного процесса по игровым видам спорта. Он также будет включать зал общефизической подготовки. «Универсальный игровой зал будет использоваться школой для занятий волейболом, баскетболом и мини-футболом. Зал единоборств – для самбо и карате, а зал гимнастики – для спортивной акробатики и художественной гимнастики», – подчеркнул концессионер объекта директор ООО «РК+» Виталий Хакимов.

Строительство спортивных объектов в Сургуте не ограничивается только этим комплексом. В микрорайоне 30А возводятся спортивный комплекс и дворец боевых искусств, а в микрорайоне Хоззона – комплексы с универсальным игровым залом и с искусственным льдом. Эти объекты планируют сдать в 2025 году.

Работы на всех строительных площадках ведутся в соответствии с графиком. Важно отметить, что использование концессионного механизма позволяет городу привлекать дополнительные инвестиции и обеспечивать высокие стандарты строительства. Таким образом, строительство спортивных объектов в Сургуте активно продолжается, и в ближайшие годы город значительно расширит свою спортивную инфраструктуру. Это позволит не только улучшить условия для тренировок и соревнований, но и повысить уровень физической активности среди населения, что в свою очередь положительно скажется на общем качестве жизни горожан.

При поддержке Администрации Сургута