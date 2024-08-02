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В Сургуте возле Ледового дворца разворачивают новую футбольную площадку

В Сургуте благодаря инициативному бюджетированию появится новая футбольная площадка

В Сургуте возле Ледового дворца разворачивают новую футбольную площадку
Фото администрации Сургута

В Сургуте продолжается активная реализация механизма инициативного бюджетирования, направленного на улучшение городской инфраструктуры. Одним из проектов этого года стала модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта».

В рамках первого этапа подрядчик уже подготовил основание спортивной площадки и в настоящее время занимается монтажом искусственной травы футбольного поля. В дальнейшем специалисты приступят к проклейке разметки, засыпке кварцевого песка и резиновой крошки для амортизации, а также установке купольной сетки и футбольных ворот. Второй этап проекта запланирован на 2025 год. В ходе этого этапа на объекте будут оборудованы трибуны для зрителей, блокбокс с раздевалками и тренерской, освещение для занятий спортом в темное время суток, а также биотуалеты.

«Идея реализации проекта витала давно, видели потребность в том, что тут есть существующая площадка и было желание её как-то обновить. В прошлом году начали прорабатывать идею, Администрация города поддержала её. Отрадно, что у нас есть такая возможность. Призываю всех пользоваться этим проектом, потому что бюджет инициативного бюджетирования с каждым годом растёт», – поделился один из инициаторов проекта Данил Кравчук.

Футбольная площадка уже в этом году станет базой для подготовки футболистов и хоккеистов из детско-юношеских спортивных команд города, а также проведения спортивно-массовых мероприятий. Спортсмены и любители смогут начать занятия на новой площадке уже в конце августа.

«На футбольном поле предусмотрена хорошая амортизация, поэтому играть здесь безопаснее, чем даже на натуральном газоне. Площадка подходит для соревнований по футболу в формате 7x7 и 8x8. Здесь уже можно запланировать турнир окружного уровня. За время существования механизма инициативного бюджетирования в городе Сургуте построено уже более десяти футбольных площадок, как придомовых, так и на базе спортивных учреждений», – отметил начальник отдела физической культуры и спорта Сургута Михаил Ющенко.

За три года активными жителями Сургута реализованы различные инициативы в сфере спорта, культуры, молодежной политики и благоустройства. С каждым годом количество проектов растет: в 2021 году было реализовано два проекта, в 2022 – уже семь, а в 2023 году – десять. В этом году планируется реализация 17 проектов.

«Любой житель города Сургута может напрямую принять участие в распределении бюджетных средств и выбрать приоритеты направления развития города, – отметила директор департамента финансов Сургута Маргарита Новикова. – Есть предельная стоимость каждого инициативного проекта. Так, для проектов городского масштаба бюджет Сургута выделяет до 10 миллионов рублей на их реализацию. Если это локальный проект, например, связанный с территорией многоквартирного дома или микрорайона, то тут бюджет проекта составляет 7 миллионов рублей. По итогам реализации практики инициативного бюджетирования можно отметить положительную динамику: увеличивается количество инициативных проектов, внесенных на рассмотрение в Администрацию города, а также растет число поддержанных к реализации проектов. В этом году в стадии реализации находятся 17 проектов на общую сумму 75 миллионов рублей. Мы приглашаем горожан подавать заявки на инициативные проекты. Нашей изюминкой города и уникальной практикой является то, что мы не ограничиваем по срокам наших горожан, так что подать заявку на участие можно в течение всего года».

Принять участие в механизме инициативного бюджетирования могут группы единомышленников (не менее трех человек, в возрасте от 16 лет), юридические лица, индивидуальные предприниматели и ТОСы. Проект оформляется по установленной форме, со всеми требованиями можно ознакомиться на портале Администрации города в разделе «Инициативные проекты».

При поддержке Администрации Сургута


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Сегодня в 13:04, просмотров: 170, комментариев: 0
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