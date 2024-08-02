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​Семья из Сургута победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Семья Стёпиных стала победителем в номинации «Многодетная семья»

​Семья из Сургута победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»
Фото: Администрация Сургута

В России подвели итоги Всероссийского конкурса «Семья года». Победителями в номинации «Многодетная семья» стала семья Николая и Оксаны Стёпиных из Сургута. Они воспитывают пятерых детей, сообщает администрация города.

«Стёпины, воспитывающие пятерых детей, представили себя как образец крепкой, любящей и гармоничной семьи. Они не только хранят, но и преумножают семейные традиции, внося неоценимый вклад в развитие и процветание России. В апреле 2024 года Стёпины уже становились победителями окружного конкурса «Семья года Югры», а теперь одержали победу на всероссийском уровне», ‒ говорится в сообщении.

В конкурсе участвовали 88 субъектов России. Всего было рассмотрено 388 заявок, из которых победили 88 семьи. Участников выбирали из пяти номинаций: «Многодетная семья» (самая многочисленная), «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья ‒ хранитель традиций».


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Сегодня в 11:15, просмотров: 293, комментариев: 0
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