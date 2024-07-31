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В Сургуте задержали мигранта, трижды сменившего имя для пересечения границы РФ

Иностранец трижды менял личные данные, чтобы вернуться в Сургут

В Сургуте задержали мигранта, трижды сменившего имя для пересечения границы РФ
Фото: телеграм-канал "Полиция Югры"

В Сургуте задержали 44-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик, который трижды менял личные данные, чтобы пересечь границу России. Об этом сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

Мужчина обратился в отдел по вопросам миграции УМВД России по Сургуту, чтобы встать на миграционный учет. При снятии отпечатков пальцев выяснилось, что ранее он был выдворен из страны сроком на пять лет по решению Сургутского городского суда.

После возвращения на родину мигрант сменил фамилию, имя и дату рождения, получил новый заграничный паспорт и вновь прибыл в Югру на заработки. Полицейские выяснили, что это уже третья попытка иностранца пересечь государственную границу РФ. Каждый раз он менял анкетные данные и получал новые документы.

Нелегала задержали и поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы РФ. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.


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Сегодня в 15:45, просмотров: 339, комментариев: 0
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