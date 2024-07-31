В Сургуте мужчины лучше знают правила оказания первой помощи, чем женщины

Треть населения Сургута не знают, как оказать первую помощь пострадавшему. Это следует из результатов опроса SuperJob.

«25% жителей Сургута хотя бы раз в жизни прослушали инструктаж по оказанию первой доврачебной помощи: респонденты припоминали, что подобный курс им преподавали на уроках ОБЖ в старших классах, в колледжах и вузах, в рамках дисциплины «Охрана труда и техника безопасности на рабочих местах», ‒ говорится в сообщении.

Еще 40% горожан интересовались этой темой самостоятельно. Они изучали соответствующую информацию по книгам и в интернете.

Опрос показал, что больше шансов получить доврачебную помощь именно от мужчин. Они чаще женщин проходили обучение базовым медицинским навыкам и изучали вопрос самостоятельно.