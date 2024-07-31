Власти Сургута контролируют ремонтные работы на Центральной площади

На Центральной площади Сургута продолжаются ремонтные работы. Стало известно, что Горводоканал заменит коллектор протяженностью 45 метров на полиэтиленовый трубопровод, устойчивый к химической и газовой коррозии.

«Напомню, именно коррозия стала причиной износа трубы. Старый коллектор давно требовал обновления. Трубу для замены специально изготавливали в Омске», − поделился глава Сургута Максим Слепов.

В настоящий момент земляные работы по устройству траншеи для нового коллектора выполнены, а трубопровод − сварен. Специалисты приступают к монтажу, который будет завершен уже через неделю.

После испытаний коллектор запустят в эксплуатацию. Далее − следующий этап ремонтных работ.

Напоминаем, 10 июля на Центральной площади Сургута провалился грунт