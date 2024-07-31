Прощание с музыкантом Симфонического оркестра состоится сегодня

28 июля 2024 года ушел из жизни высокопрофессиональный музыкант Симфонического оркестра МАУ «Сургутская филармония» Дмитрий Мотора. Сегодня, 31 июля, в 12:20 будет проведено прощание с Дмитрием в прощальном зале на территории Сургутской окружной клинической больницы, сообщает администрация города.

Дмитрий Мотора был выпускником Сургутского музыкального колледжа по классу кларнет. В годы учебы он участвовал в программе «Новые имена Сургута» и совершенствовался как музыкант-исполнитель.

Юноша стал артистом-музыкантом симфонического оркестра Сургутской филармонии, где многократно выступал солистом различных концертных программ.

Дмитрий внес значительный вклад в развитие культуры Сургута и Югры. Администрация города и деятели культуры выразили искренние соболезнования родным и близким.