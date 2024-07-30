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В Сургуте огородят стихийное озеро на проспекте Мира

Глава Сургута пообещал решить проблему стихийного озера на проспекте Мира

В Сургуте огородят стихийное озеро на проспекте Мира
Фото: телеграм-канал Максима Слепова

В Сургуте возобновят строительство на проспекте Мира. Работы планируется начать осенью. До этого времени пустырь, где образовалось стихийное озеро, огородят. Об этом сообщил глава города Максим Слепов, посетивший проблемные территории 12 и 8 избирательных округов.

«На месте многолетней стройки за домом 55 по пр. Мира – практически озеро. Его делят утки и мусор. Строительство объекта осенью должны возобновить. Пока ограничим доступ на территорию», – написал Слепов в своем телеграм-канале.

Местные жители сообщают, что в образовавшемся озере плавают не только утки, но и дети, а взрослые устраивают пикники у водоема, отмечает «Сургутская трибуна». Горожане надеются, что на месте стихийного водоема появится сквер. «Сквер - это очень хорошее решение! В этом районе его очень не хватает», - написала одна из горожанок в комментариях к посту главы Сургута.

По данным мэрии, указанный участок предоставлен в аренду сроком по 2028 год для строительства объектов торговли. Решение о благоустройстве земельного участка должен принимать арендатор.


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Сегодня в 15:49, просмотров: 503, комментариев: 0
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