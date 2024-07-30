В Сургуте обнаружили домашнюю наркоплантацию – возбуждено уголовное дело

В полицию Сургута поступило сообщение о залитой кровью площадке в подъезде одного из домов по улице Крылова. На место происшествия прибыл наряд ППС. Полицейские обнаружили мужчину с порезами на руке. Горожанин пояснил, что разбил стекло входной двери подъезда в гневе и порезался.

При дальнейшем выяснении обстоятельств полицейские прошли в квартиру мужчины, где обнаружили наркоплантацию. В квартире были найдены горшки с растениями, предположительно, конопли.

«В доме гражданина изъяты 9 укорененных растений, полимерные банки с веществом серо-зеленого цвета, фрагменты тента с каркасом в виде бокса, светодиодные лампы, осевые электрические вентиляторы, термометры», - сообщили в пресс-службе полиции.

Экспертиза показала, что содержимое емкостей является наркотическим средством – марихуаной общей массой почти 223 грамма. Изъятые кусты конопли весили около 43 граммов. Подозреваемый пояснил, что выращивал растения для собственного потребления. Возбуждено уголовное дело.