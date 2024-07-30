У сургутских предпринимателей остался месяц, чтобы согласовать размещение своих торговых точек

У сургутских предпринимателей есть месяц для согласования размещения торговых павильонов на частных и придомовых территориях. До 1 сентября 2024 года им необходимо утвердить эскизный проект планируемого объекта в департаменте архитектуры и градостроительства городской администрации.

«В прошлом году в правила благоустройства города внесены изменения, предусматривающие новый порядок и внешний вид нестационарных торговых объектов. Теперь среди основных правил, предъявляемым к торговым объектам – расположение объекта не ближе 15 метров к окнам многоквартирного жилого дома, либо к витринам коммерческой организации, не менее трех метров от проезжей части или внутриквартального проезда, не вплотную к пешеходному тротуару, если его ширина менее трех метров», − сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

Проекты также должны вписываться в архитектурную концепцию города. Есть дополнительные требования к материалам, дизайну и цветам для создания единообразия.

Власти Сургута уже нашли несоответствующий требованиям объект на Бульваре Писателей, 21. Он располагается перед окнами жилого дома, стоит вплотную к тротуару и частично на газоне. Предприниматель получит предписание на его демонтаж.

С 1 сентября сотрудники контрольного управления администрации будут проверять соблюдение новых правил благоустройства с центральных улиц города, а также по конкретным обращениям сургутян. Незаконные торговые точки будут сносить.

Как в Сургуте избавляются от несанкционированных торговых палаток − в фоторепортаже siapress.ru.