Горводоканал предупредил сургутян о временном ухудшении качества воды из-за плановых работ

Жителей Сургута предупредили о плановых работах на коммунальных сетях, которые могут повлиять на качество холодного водоснабжения. Так, СГМУП «ГТС» с 29 июля по 4 августа проведет промывку.

Предприятие опубликовало график в своих соцсетях:

− ежедневно с 29 по 31 июля с 8:30 до 18:00 СГМУП «ГТС» будет осуществлена промывка внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения от ЦТП-65 (ул. Просвещения, д. 33) в 10 мкр.;

− ежедневно с 29 по 31 июля с 9:00 до 20:00 СГМУП «ГТС» будет осуществлена промывка внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения от ЦТП-42 (ул. Маяковского, д. 21А) в 17 мкр.;

− ежедневно с 30 июля по 1 августа с 8:30 до 19:00 СГМУП "ГТС" будет осуществлена промывка внутриквартальных трубопроводов теплоснабжения от ЦТП-8 (ул. Майская, д. 8/1) в 7 мкр.

Помимо этого, ООО УК Монолит, сообщает, что 29 июля регламентные работы по ревизии, промывке и гидравлическому испытанию системы теплоснабжения будут проводиться в доме №20 по ул. Нефтяников.

УК Система будет производить промывку системы отопления 30 июля с 9:00 в домах № 7, № 7/1, №7/2, № 7/3 на ул. Замятинской.