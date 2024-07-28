Свыше 60% сургутян сообщили о нехватке денег на отпуск

Большинству сургутян не хватает денег на отпуск. Это следует из результатов опроса Siapress.

32,3% опрошенных заявили, что им не хватает денег на отпуск, хотя раньше хватало. Еще 30% респондентов отметили, что у них не было средств на отдых и раньше, и сейчас ситуация не изменилась.

Только 25,4% опрошенных сообщили, что им хватает денег на отпуск. Еще 12,3% отметили, что не планируют идти в отпуск.

Согласно результатам опроса сервиса Superjob, в среднем жители Сургута планируют потратить на недельный отпуск 57 тысяч рублей на одного члена семьи. Идеальный же отпуск обойдется минимум в 150 тысяч рублей на человека.