Семья из Сургута попала в аварию в Волгоградской области: пострадали дети

В Волгоградской области 27 июля произошла авария с участием семьи из Сургута. ДТП. Муж, жена и трое детей возвращались с отдыха на море, когда их автомобиль столкнулся с другой легковушкой.

«По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Kia Optima и «Лада-Приора». В результате ДТП в больницу с травмами доставлены оба водителя и четверо пассажиров Kia, среди которых трое детей», − сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Самому маленькому пациенту - шесть лет.