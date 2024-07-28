Три рейса не смогли приземлиться в Сургуте из-за тумана

Сегодня утром три рейса, направлявшиеся в Сургут из Сочи, Махачкалы и Санкт-Петербурга, были вынуждены совершить посадку в Нижневартовске. Причиной стал туман, сообщает телеграм-канал «Транспортный цех | Югра».

«Лайнеры авиакомпаний «Победа», «Россия» и «ЮТэйр» были вынуждены изменить маршрут, предположительно, из-за тумана в пункте назначения», − говорится в сообщении.

Из-за позднего прибытия самолетов задержали обратные рейсы. Как только метеоусловия улучшились, самолеты вылетели из Нижневартовска в Сургут.