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Врачи в безопасности: Росгвардия дежурит у бригад скорой помощи 24/7

Бригады скорой помощи Сургута будут под контролем Росгвардии

Врачи в безопасности: Росгвардия дежурит у бригад скорой помощи 24/7
Фото и видео: Алексей Добровольский / vk.com

В Сургуте бригады скорой медицинской помощи будут находиться под охраной Росгвардии круглосуточно. Такие меры обеспечат безопасность сотрудников, так как на вызовах они часто сталкиваются с агрессивными пациентами и их родственниками, сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своих соцсетях.

«На 38 автомобилях СМП установили тревожные кнопки и оснастили планшеты бригад виртуальными кнопками тревоги. Эти меры обеспечивают безопасность сотрудников, так как на вызовах они нередко сталкиваются с агрессивными пациентами и их родственниками, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», – написал он.

За последние пять лет в Сургуте зафиксировали семь случаев агрессивных действий и нападений на сотрудников скорой помощи.

Медики уже протестировали новый метод защиты. При угрозе или нападении они направят сотрудникам Росгвардии сигнал, дежурный офицер оперативно отследит местоположение автомобиля и направит группу задержания.


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Сегодня в 15:40, просмотров: 133, комментариев: 0
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