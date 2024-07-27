Бригады скорой помощи Сургута будут под контролем Росгвардии

В Сургуте бригады скорой медицинской помощи будут находиться под охраной Росгвардии круглосуточно. Такие меры обеспечат безопасность сотрудников, так как на вызовах они часто сталкиваются с агрессивными пациентами и их родственниками, сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своих соцсетях.

«На 38 автомобилях СМП установили тревожные кнопки и оснастили планшеты бригад виртуальными кнопками тревоги. Эти меры обеспечивают безопасность сотрудников, так как на вызовах они нередко сталкиваются с агрессивными пациентами и их родственниками, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», – написал он.

За последние пять лет в Сургуте зафиксировали семь случаев агрессивных действий и нападений на сотрудников скорой помощи.

Медики уже протестировали новый метод защиты. При угрозе или нападении они направят сотрудникам Росгвардии сигнал, дежурный офицер оперативно отследит местоположение автомобиля и направит группу задержания.