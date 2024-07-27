Доносить полиции на пьяных водителей готовы 77% респондентов опроса siapress.ru

Если бы в Сургуте появилась возможность доносить на пьяных водителей за денежное вознаграждение, то это приобрело бы популярность среди аудитории siapress.ru. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса на портале и в телеграм-канале.

Фразу «Доносить на пьяных водителей за вознаграждение – это: …» продолжили словом «нормально» 70% респондентов на сайте и 84% в телеграм-канале, «как-то не очень» выбрали 23% на сайте и 12% в телеграм-канале.

Затруднились с ответом малая часть участников опроса: «Не знаю», – ответили почти 7% респондентов на сайте и 4% – в телеграм-канале.