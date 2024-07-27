Максим Слепов отменил режим повышенной готовности из-за паводка

В Сургуте отменили режим повышенной готовности, который вводили из-за угрозы паводка. Решение принял глава города Максим Слепов, так как паводковая обстановка пришла в норму, сообщает городская администрация.

«С 26 июля в Сургуте отменен режим повышенной готовности. Решение принято Главой города Максимом Слеповым в связи со стабилизацией паводковой обстановки и снижением уровня воды в реке Обь», – указали в сообщении.

Сейчас уровень воды в реке – 720 сантиметров, а самый большой показатель был зафиксирован 3 июля и составлял 764 сантиметра.