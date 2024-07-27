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​Максим Слепов проверил ход строительства парка и спортплощадки в Сургуте

Скоро в Сургуте появится спортплощадка и амфитеатр

​Максим Слепов проверил ход строительства парка и спортплощадки в Сургуте
Фото: Максим Слепов / t.me

Накануне, 25 июля, глава Сургута Максим Слепов проверил ход строительства общественных пространств. В ближайшее время в городе появятся спортплощадка и амфитеатр. Объекты реализуются по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщил мэр города в своих соцсетях.

«Начали с микрорайона 20а, где реализуем сразу два объекта. Первый проект – по возведению сцены, для локальных мероприятий. Объект готов на 60 процентов. Второй проект – спортплощадка. Реконструируем ее в прежних границах с новым современным наполнением. Подрядчик обещает успеть. Поручил увязать благоустройство парка с придомовыми территориями», – говорится в сообщении.

Сейчас в сквере на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина изготавливают амфитеатр, рабочие укладывают пешеходные дорожки, обустраивают клумбы и скамьи.

В парке в микрорайоне 8 глава Сургута уже прошелся по новым дорожкам. На сегодняшний день рабочим осталось только положить асфальт на въезде, и объект будет открыт для горожан.


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Сегодня в 09:40, просмотров: 192, комментариев: 0
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