Скоро в Сургуте появится спортплощадка и амфитеатр

Накануне, 25 июля, глава Сургута Максим Слепов проверил ход строительства общественных пространств. В ближайшее время в городе появятся спортплощадка и амфитеатр. Объекты реализуются по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщил мэр города в своих соцсетях.

«Начали с микрорайона 20а, где реализуем сразу два объекта. Первый проект – по возведению сцены, для локальных мероприятий. Объект готов на 60 процентов. Второй проект – спортплощадка. Реконструируем ее в прежних границах с новым современным наполнением. Подрядчик обещает успеть. Поручил увязать благоустройство парка с придомовыми территориями», – говорится в сообщении.

Сейчас в сквере на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина изготавливают амфитеатр, рабочие укладывают пешеходные дорожки, обустраивают клумбы и скамьи.

В парке в микрорайоне 8 глава Сургута уже прошелся по новым дорожкам. На сегодняшний день рабочим осталось только положить асфальт на въезде, и объект будет открыт для горожан.