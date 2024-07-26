Власти Сургута рассказали о безопасной рыбалке

Сургутянам, любящим рыбалку, специалисты управления по делам ГО и ЧС Администрации Сургута напоминают об основных мерах безопасности на воде во время рыбной ловли:

− при неблагоприятной погоде отказаться от выхода на водоемы на любых плавсредствах;

− перед отплытием обязательно надеть спасательный жилет;

− не выходить на рыбалку в ночное время;

− быть осторожным на крутом берегу, т.к. он может внезапно обвалиться из-за подмывающего его течения.

Наиболее безопасными для рыбалки являются берега, немного возвышающиеся над водой, с плотной почвой и небольшими кустами, растущими вдоль воды.