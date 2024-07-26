Прокуратура Сургута проверяет информацию о драке подростков

Прокуратура Сургута начала проверку после появления в социальных сетях сообщений о драке с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», − сказано в сообщении.

Драка с участием несовершеннолетних произошла на Комсомольском проспекте в Сургуте. «На Комсомольском проспекте толпа устроила массовую драку. Несколько молодых людей размахивали ножами», − сообщили очевидцы Ura.ru.