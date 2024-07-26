Максим Слепов посетил территорию городского банного комплекса «Сандуны»

Вчера, 25 июля, глава Сургута Максим Слепов проверил ход ремонтных работ на территории городского банного комплекса «Сандуны». По его словам, многих горожан волнует судьба этого здания. Об этом мэр города сообщил в своих соцсетях.

«Сейчас там идет капитальный ремонт. Самое главное для бани ‒ современные печи ‒ уже установлены. Меня заверили, что через месяц планируют начать чистовую отделку на первом этаже. Мы все заинтересованы в том, чтобы начать получать услуги высокого качества в привычной локации как можно быстрее. Буду информировать вас», ‒ написал Максим Слепов.

Глава Сургута отметил, что в декабре 2022 года ООО «Аврора» выкупило этот объект и новый собственник не намерен менять назначение здания.

«Подобный проект компания уже реализовала в Тюмени под брендом Банный комплекс «Городские парильни». Так что опыт есть. Надеюсь, не подведут», ‒ добавил Слепов.

Ранее мы писали о том, что мэр Сургута проверил ход восстановления дороги по улице Привокзальная. Сейчас там ведутся работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, демонтажу плит, а также тротуарных дорожек.